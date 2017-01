Bruselj z ZDA končal pogajanja o sporazumu o zavarovanju in pozavarovanju

Bruselj, 16. januarja - Evropska komisija ter ministrstvo za finance in urad predstavnika za trgovino ZDA so uspešno končali pogajanja o sporazumu med EU in ZDA o zavarovanju in pozavarovanju. Strani sta dosegli dogovor po več kot 20 letih pogovorov o vprašanjih pozavarovanja in skoraj enem letu uradnih pogajanj, so danes sporočili iz Bruslja.