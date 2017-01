Na Pokljuki prvi plazovni informacijski tabli v Julijskih Alpah

Pokljuka, 16. januarja - Člani Športnega društva Freeapproved so prejšnji konec tedna na Pokljuki postavili prvi plazovni informacijski tabli v Julijskih Alpah. V prihodnjih dneh bodo tri take table, ki obiskovalce opozarjajo na nevarnost plazov, postavili še v alpskih dolinah Tamar in Krma ter na smučišču Vogel.