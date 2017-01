Ljubljanska borza uvodoma malenkost višje

Ljubljana, 16. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi uvodoma pridobil 0,09 odstotka in se ob 11. uri gibal pri vrednosti 736,44 točke. Med blue chipi so največ pridobile delnice Intereurope, v rdečo pa so se obarvale delnice Luke Koper, Gorenja in Telekoma Slovenije.