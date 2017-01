Število žrtev nasilja v brazilskem zaporu naraslo na 26

Brasilia, 16. januarja - V enem od brazilskih zaporov je v soboto znova prišlo do spopada rivalskih tolp, pri čemer je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 26 ljudi. Večina jih je bila obglavljenih. Varnostne sile so v nedeljo po 14 urah nasilja vdrle v zapor in ponovno vzpostavile mir, poroča francoska tiskovna agencija AFP.