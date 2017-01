Povprečna plača za november višja zaradi izrednih izplačil

Ljubljana, 16. januarja - Povprečna plača za november 2016 je znašala 1687,64 evra bruto in 1087,08 evra neto. Bruto plača je bila od tiste za oktober nominalno višja za 7,6 odstotka, realno za 7,5 odstotka, neto pa je bila nominalno višja za 6,5 odstotka, realno za 6,4 odstotka. Zvišanje je bilo posledica višjih izrednih izplačil, to je 13. plač in božičnic.