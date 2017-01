V Festivalni dvorani tretje praznovanje slovanskih otrok

Ljubljana, 16. januarja - Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur je pripravila tretje praznovanje za otroke iz slovanskih držav v Sloveniji. Na njem bo danes popoldne v Festivalni dvorani nastopilo okrog 150 otrok iz devetih slovanskih držav, starih do 16 let, katerih starši živijo v Sloveniji. Predstavili se bodo z glasbenimi in plesnimi točkami.