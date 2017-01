Vujačić v sedmih minutah sedem točk

New York, 16. januarja - Detroit Pistons so v ligi NBA zabeležili devetnajsto zmago v sezoni, tako da ostajajo v igri za končnico, nov poraz pa je doživel New York Knicks. Slovenska igralca sta bila tokrat v kadru; Beno Udrih ni stopil na parket, Saša Vujačić pa je v sedmih minutah dosegel sedem točk.