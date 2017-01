Tedenska napoved - rekreacija od 17. do 23. 1.

IZBRANA DOGODKA

Tečaj lednega plezanja - začetni

Poudarek tečaja je prikaz ter uporaba varnega in učinkovitega varovanja, gibanja v ledu, ter spuščanja po vrvi iz ledenih slapov. Lokacija izvedbe bo odvisna od lednih razmer. Težilo se bo k plezanju večraztežajnih slapov. Med tridnevnim tečajem se spi v prijetnem kmečkem turizmu, kamor se vračamo vsako popoldne, po večerji sledi predavanje o lednem plezanju in nevarnostih pozimi vezanimi na le-to. Program: 1. dan Večerno plezanje v ledu(prikaz različnih sidrišč v ledu, sprotnega nameščanja varoval, različnih tehnik plezanja v ledu); 2. dan Plezanje enoraztežajnih smeri v ledu; 3. dan Plezanje večraztežajnih smeri v ledu. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

Športna zima in svetovni dan snega

Sredi Ljubljane bodo v soboto na ogled in preizkus postavili tamkajšnjo zimskošportno ponudbo, otroci pa se bodo lahko preizkusili tudi na pravi smučarski skakalnici. Od 10. do 13. ure vas bo pri Tromostovju z Mini Planico čakal svetovni prvak Franci Petek, predstavilo se bo okoli dvajset ljubljanskih ponudnikov zimskih športnih programov, povabili pa vas bodo tudi na ogled zimskih športnih prireditev: svetovni pokali v Planici, Kranjski Gori, na Rogli, Ljubnem ob Savinji ter bližnjih smučišč in tekaških smučarskih poligonov. Posebna kotička bosta namenjena promociji telesne dejavnosti manj aktivnih in promociji čistega športa brez prepovedanih poživil. Informacije: www.szlj.si/novice/3635

KOLEDAR

TOREK, 17. januarja

MEDVODE - Večerni začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

SREDA, 18. januarja

LJUBLJANA - Slapovi v Tamarju; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

KOČEVJE - Sabotin (609 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

ČETRTEK, 19. januarja

LJUBLJANA - Tečaj lednega plezanja - začetni; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vodnikov razglednik (1017 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

PETEK, 20. januarja

MENGEŠ - Zimovanje na Zelenici; planinstvo. Informacije: Gašper Mahnič, 031 622 757, gasper.mahnic@gmail.com; http://pd-menges.si/

SOBOTA, 21. januarja

LJUBLJANA - Tek.si tečaji teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.tek.si

LJUBLJANA - Nadaljevalni zimski tečaj gorništva; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Športna zima in svetovni dan snega; sejem. Informacije: www.szlj.si/novice/3635

LJUBLJANA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Mrežce (1965 m); planinstvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

GROSUPLJE - Pohod po dolenjskih hribih; pohodništvo. Informacije: www.limberk.si

IDRIJA - Mladina in gore - 28. državno tekmovanje; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

LIPICA - 511 stopnic Nabrežine; tek. Informacije: www.krasnadlani.si/akcije/podrobnosti/511-stopnic-nabrezine-106

MEDVODE - Vikend začetni tečaj; tek na smučeh. NC Bonovec Medvode, začetni tečaj Informacije: www.nordic-medvode.eu

POLZELA - 35. Zdravju naproti na Goro Oljko (734 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-polzela.si/2017/01/35-pohod-zdravju-naproti-na-goro-oljko/

RADOVLJICA - Orožnova koča (1338 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

RIBNICA - Sveta Ana (920 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

SEVNICA - 4. tek za Sevniški pokal 2016/17; tek. Informacije: http://tekaskipokali.horuk.com

STAHOVICA - 8. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/ostale-prireditve/zimska-liga-sv-primoz

VELENJE - Tekaška liga Moj najhitrejši krog 2016/17; tek. Informacije: http://allevents.in/velenje/najhitrej%C5%A1i-krog-po-kolesarsko-sprehajalni-poti/1259093010818279?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-8&utm_content=view_event#

ŠENTRUPERT - Sveta Ana (920 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

NEDELJA, 22. januarja

LJUBLJANA - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vincekov pohod (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Viševnik (2050 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Sveti Trije Kralji (780 m); pohodništvo.

CERKNICA - Cerkniška zimska tekaška liga; tek.

JESENICE - Turnosmučarsko tekmovanje; turno smučanje. Informacije: www.grs-jesenice.org

LENDAVA - Vincekov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LOGATEC - SLOvenSKI maratoni 2017: Maraton Logatec Scott; tek na smučeh. Informacije: www.rogla-apartmaji.si

MARIBOR - 10. zimski pokal Peš na Pohorje - osmič; tek. Informacije: www.ganeshateam.com/10-jubilejni-zimski-pokal-pes-na-pohorje/

MARIBOR - Vincekov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MEDVODE - Vikend začetni tečaj; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

NOVA GORICA - Polinik (Ita, 2331 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

PREDDVOR - Kranjska zimska tekaška liga 2016/17: Kališče; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/zlplakat1617-1.pdf

PRESERJE - Kredarica (2515 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RADENCI - 7. pokal Zdravilišča Radenci; plavanje. Informacije: www.pk-zdravilisceradenci.si

SEŽANA - Pohod iz Opčin v Trst (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

SOLKAN - Tek treh vrhov; tek.

TRBOVLJE - Planina zdaj - zimska liga 2016/2017; tek. Informacije: www.taleris.si/planina-zdaj-zimska-liga-20162017/

ŽALEC - 2. savinjska zimska tekaška liga 2016/2017; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu/images/Slike/Tekmovanja2016/ZimskaLiga1617/Razpis_zimska_tekaska_liga_2016-2017.pdf

HORJUL - Črni kal (230 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 23. januarja

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

