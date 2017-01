Oxfam: Premoženjska neenakost največja doslej

Davos, 16. januarja - Premoženjska neenakost med bogatimi in revnimi še nikoli ni bila tako velika kot danes, je pred začetkom Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu opozorila nevladna organizacija za boj proti revščini Oxfam. Vse večja neenakost, ki jo povečujejo globalne multinacionalke in najbogatejši, bi lahko vodila v večjo nestabilnost, so prepričani.