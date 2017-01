Makedonci le strli tunizijski odpor

Metz, 12. januarja - Makedonski rokometaši so v 1. krogu 1. dela svetovnega prvenstva v Franciji premagali Tunizijo s 34:30 (13:14) in tako kot Slovenci turnir najboljših reprezentant na svetu začeli z zmago. Makedonci so v Metzu v skupini B stvari na svoje mesto postavili šele v zadnjih desetih minutah, ko so ulovili tekmece in nato dokončno zlomili njihov odpor.