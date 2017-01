Fundacija Vrabček upanja lani zbrala dobrih 28.000 evrov za bolnišnični oddelek za invalidno mladino

Nova Gorica, 12. januarja - Fundacija Vrabček upanja, ki je leta 2009 nastala z željo po pomoči bolnišničnemu oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori, je v lanskem letu z različnimi dobrodelnimi akcijami, donacijami, deležem dohodnin in SMS donacijami zbrala dobrih 28.000 evrov. Letos načrtujejo še več dobrodelnih akcij in zbranih sredstev.