Novo vrsto gibona poimenovali po junaku iz Vojne zvezd

Peking, 12. januarja - Po tropskih gozdovih jugozahodne Kitajske od nedavnega skače Skywalker oziroma s celim imenom gibon hulok Skywalker. Te opice so sicer znanstveniki poznali že dlje časa, vendar so jih sedaj prepoznali kot posebno vrsto belo-rjavih gibonov, kot so zapisali v ameriški znanstveni reviji o primatih.