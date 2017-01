V KC Tobačna 001 razstava na temo ženskih pravic Sama si je kriva

Ljubljana, 12. januarja - V Kulturnem centru Tobačna 001 bodo drevi odprli razstavo reške umetnice Milijane Babić z naslovom Sama si je kriva. Umetnica se v svojih delih osredotoča na izsledke različnih raziskav, ki se nanašajo na pravice šibkejših in ranljivih družbenih skupin, kot so starejši, brezposelni in ženske.