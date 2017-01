Na Hrvaškem zbirajo jakne in plašče za brezdomce

Zagreb, 12. januarja - Če imaš jakno odveč, jo pusti tukaj, če potrebuješ jakno, jo lahko vzameš, je napis pred trgovino sredi Zagreba, v kateri so sprožili humanitarno akcijo zbiranja jaken in plaščev za brezdomce, kot tudi za vse ostale, ki potrebujejo zimsko obleko v času, ko so temperature na Hrvaškem globoko pod lediščem.