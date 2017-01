Evropske borze začele v rdečem, evro raste

Frankfurt, 12. januarja - Evropske borze so današnji trgovalni dan začele s padci, evro pa se krepi. Tudi vlagatelji na evropskem borznem parketu so v sredo skrbno spremljali govor bodočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki pa ni odgovoril na najbolj pereča vprašanja in jih je zato pustil razočarane.