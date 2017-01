Letalo Miami Heat brez posledic zdrsnilo na pristajalni stezi

Memphis, 12. januarja - Košarkarji Miami Heat, katerih prvi strelec je slovenski zvezdnik severnoameriške lige NBA Goran Dragić, so imeli srečo v nesreči. Letalo, s katerim so košarkarji vročice pripotovali v Milwaukee, je namreč po pristanku med vožnjo proti letališki stavbi zdrsnilo na pristajalni stezi. Iz moštva so prek Twitterja sporočili, da nihče ni poškodovan.