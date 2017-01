Vse tri Slovenke končale v 1. krogu kvalifikacij Melbourna

Melbourne, 12. januarja - Slovenske teniške igralke Dalila Jakupovič, Tamara Zidanšek in Tadeja Majerič so se hitro poslovile od odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Vse tri so nastope končale že v 1. krogu kvalifikacij za uvodni grand slam sezone, tako da v ženski konkurenci Slovenija ne bo imela svoje predstavnice. Polona Hercog bo uvodne nastope namreč izpustila.