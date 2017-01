V Rogaški Slatini o vključevanju mladih migrantov v šolski sistem

Rogaška Slatina, 12. januarja - V Rogaški Slatini danes poteka mednarodna konferenca o izzivih, povezanih z vključevanjem mladih migrantov in beguncev v sistem vzgoje in izobraževanja. Celodnevni dogodek je v sodelovanju s Slovensko znanstveno fundacijo in s podporo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravila evropska poslanka Tanja Fajon.