Newyorške borze končale v zelenem

New York, 11. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v zelenem, čeprav so cene delnic farmacevtskega sektorja zaradi groženj novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa padle. Tehnološki indeks Nasdaq je sicer trgovanje sklenil z novim rekordom. Pridobil je 11,83 točke oziroma 0,21 odstotka in trgovanje sklenil pri 5269,15 točke.