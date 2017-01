Juncker: Pogajanja v Ženevi zadnja možnost za rešitev ciprskega vprašanja

Bruselj/Valletta, 11. januarja - Pogajanja v Ženevi so povsem zadnja možnost za rešitev ciprskega vprašanja, je danes v Valletti opozoril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. "Napočil je čas za združitev otoka," je poudaril in izpostavil prepričanje, da bo mogoče ta zahteven dosje doreči v prihodnjih urah in dneh.