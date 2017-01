Avstrijskima deskarjema paralelna tekma v Bad Gasteinu

Bad Gastein, 11. januarja - Avstrijca Daniela Ulbing in Benjamin Karl sta zmagovalca ekipne tekme v paralelnem slalomu za deskarje na snegu. Na tekmi za svetovni pokal v Bad Gasteinu sta bila druga Švicarja Patrizia Kummer in Nevin Galmarini, tretja pa Avstrijca Claudia Riegler in Andreas Prommegger. Slovencev ni bilo na startu.