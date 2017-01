Glavan, Zore in Cerar zaskrbljeni zaradi vlomov v župnišča in verske nestrpnosti

Ljubljana, 11. januarja - Predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Andrej Glavan in ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore sta se danes sestala s premierom Mirom Cerarjem. Sogovorniki so izrazili zaskrbljenost zaradi povečanega števila vlomov v župnišča in cerkve ter različnih oblik verske nestrpnosti. Pri spravi pa opažajo napredek, so sporočili s SŠK.