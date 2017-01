Osnutek zakona o vajeništvu čaka na vladno potrditev

Ljubljana, 11. januarja - Na vladno potrditev čaka osnutek predloga zakona o vajeništvu, ki uvaja dualni sistem izobraževanja in je bil v javni obravnavi do sredine avgusta. Predlog je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v njem pa je ugodilo nekaterim pripombam iz javne obravnave.