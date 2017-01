Odbor znova pritrdil možnosti odpoklica župana

Ljubljana, 11. januarja - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes ponovno razpravljal o uzakonitvi možnosti odpoklica župana, potem ko je državni svet na to novelo vložil odložilni veto. Odbor je ponovno ocenil, da je novela zakona ustrezna in primerna za nadaljnjo obravnavo.