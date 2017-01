Malček za napačno parkiranje dobil čokolado

Berlin, 11. januarja - Policija v mestu Osnabrück na Spodnjem Saškem se je ukvarjala z nenavadnim primerom poganjalca v obliki avtomobila, ki so ga našli napačno parkiranega pred policijsko postajo. Storilec se je skupaj z materjo kmalu sam pojavil na policijski postaji, kjer so mu namesto opozorila, da naj v prihodnje tako ne parkira, podarili čokolado in pobarvanko.