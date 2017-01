Airbus z rekordno dobavo potniških letal

Toulouse, 11. januarja - Evropski proizvajalec letal Airbus je lani kupcem dobavil toliko potniških letal kot še nikoli. Medtem ko je za celo leto 2016 napovedal dobavo približno 670 letal, se jih je do konca leta nabralo kar 688. To je nov rekord, so danes v Blagnacu pri Toulousu sporočili iz koncerna, ki v teh dneh pošilja tudi prvo letalo v Iran.