V Mariboru želijo obveščanje o naseljevanju beguncev v zasebne prostore

Maribor, 11. januarja - Mariborski mestni svetniki bodo na naslednji seji občinskega sveta med drugim razpravljali o namestitvi beguncev v zasebne namestitvene zmogljivosti v mestu. Na občini so namreč svetnike prosili, naj se opredelijo do mnenja, da občine ni potrebno obveščati o tem, čeprav je občina pristojno ministrstvo prosila za to.