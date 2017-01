Predlog novele zakona o nadzoru državne meje po mnenju odbora primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 11. januarja - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji ocenil, da je novela zakona o nadzoru državne meje ustrezna in primerna za nadaljnjo obravnavo. Predlog novele zakona je pripravila vlada za učinkovitejši in natančneje opredeljen nadzor državne meje.