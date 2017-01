Celovec, 10. januarja - Hokejisti SIJ Acroni Jesenic so v tekmi 28. kroga alpske lige v gosteh premagali vodilni Rittner s 5:3 (0:1, 2:2, 3:0), pa čeprav so že zaostajali z 0:3. Gole za Jeseničane so dosegli Jaka Ankerst dva, Aleksander Magovac, Martin Oraže in Luka Kraigher.