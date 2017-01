Govorci okrogle mize o glasbenem muzeju bolj naklonjeni virtualni različici

Ljubljana, 10. januarja - Na okrogli mizi, ki sta jo pod naslovom Glasba v muzejskih zbirkah ali kje je Glasbeni muzej Slovenije? pripravila Društvo slovenskih skladateljev in Slovenski glasbenoinformacijski center, je bilo slišati pomisleke o smiselnosti glasbenega muzeja. Govorci so bolj kot muzeju naklonjeni zamisli o centru, ki bi ponujal dostop do glasbenih vsebin.