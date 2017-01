Evropa ostaja v primežu mraza, ki je terjal nove žrtve

Varšava/Sarajevo/Atene, 10. januarja - Nad Evropo še naprej vztraja izjemno mrzlo vreme, ki je terjalo nove smrtne žrtve. Na Poljskem je v zadnjih 24 urah zaradi nizkih temperatur umrlo še šest ljudi, od novembra lani že 71. O novih smrtnih žrtvah poročajo tudi iz BiH, Srbije in Romunije. Neobičajno mrzlo in zasneženo je tudi v Grčiji, nekateri otoki so že dva dni odrezani od sveta.