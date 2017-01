Za prenos premoženja z računov pri KDD čas še do aprila

Ljubljana, 10. januarja - Premoženje posameznikov iz naslova lastninjenja z januarjem, ko je KDD ukinila registrske račune, na katerih je to premoženje bilo, ni ukinjeno. To pomeni, da ga imetniki predvidoma do aprila lahko še vedno prenesejo na račune pri bankah ali borznoposredniških hišah ali pa ga opustijo.