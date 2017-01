Ureditev glede odškodninskih zahtevkov po oceni odborov DZ ni protiustavna

Ljubljana, 10. januarja - Odbora DZ za delo in za zdravstvo sta na današnji skupni seji pritrdila vladi in zakonodajno pravni službi DZ, ki menita, da zakonska ureditev glede odškodninskih zahtevkov do delodajalcev zaradi malomarnosti ne posega v pravice delodajalcev in ni v neskladju z ustavo, kot trdi DS.