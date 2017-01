Ljubljana, 10. januarja - Obrambno vrsto nogometnega kluba Olimpija je okrepil hrvaški branilec Dino Štiglec, ki je zadnji dve sezoni in pol branil barve hrvaškega prvoligaša Slavena Belupa. 26-letni in 187 centimetrov visoki igralec je z Olimpijo podpisal dve in poletno pogodbo.