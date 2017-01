Svet Banke Slovenije o ugodnih gibanjih

Ljubljana, 10. januarja - Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval poročilo o finančni stabilnosti ter gospodarska in finančna gibanja. Ugotovil je, da so obeti za rast slovenskega izvoza, ki je lani poganjal gospodarstvo, tudi letos ugodni. Stabiliziranje makroekonomskega okolja pa ugodno vpliva na finančni položaj podjetij in gospodinjstev.