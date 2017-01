Zajec Marlon Bundo se seli v Washington

Washington, 10. januarja - Ob selitvi v Washington so z novim ameriškim podpredsednikom Mikeom Penceom odpotovali tudi hišni ljubljenčki. Tako je danes v glavno mesto skupaj z mačkama Oreo in Pickle odpotoval zajec Marlon Bundo. Pence se je na Twitterju uradno zahvalil posadki predsedniškega letala Air Force Two za "odličen let".