Svobodni sindikati na vlado z deklaracijo o beli knjigi o pokojninah

Ljubljana, 10. januarja - Konferenca Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je danes na izredni seji v posebno deklaracijo strnila temeljna stališča do bele knjige o pokojninah, ki so nastala na posvetih ZSSS. Deklaracijo, ki povzema, kakšno pokojninsko reformo po letu 2020 ZSSS predlaga ter kaj zavrača, so odnesli tudi na vlado.