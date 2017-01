Glede vsebine novele zakona o tujcih med poslanci koalicije še čutiti negotovost

Ljubljana, 10. januarja - Predlog novele zakona o tujcih, ki ga je vlada obravnavala v četrtek, je danes prispel v DZ. Kljub načelni podpori koalicijskega vrha je med poslanci koalicije negotovost in se predlog utegne še spremeniti. DeSUS poziva k poenotenju v SMC, ki pa o vsebini danes še ni razpravljala. Proti noveli so v ZL, medtem pa ji SDS in NSi napovedujeta podporo.