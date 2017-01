Kenija bo kontrolirala 109 najboljših atletov

Nairobi, 10. januarja - Kenijska zveza se je odločila, da bo kontrolirala 109 svojih najboljših atletov in atletinj; nad njimi bo bdela "posebna petčlanska zaupanja vredna" skupina zdravnikov in kontrolirala morebitno jemanje prepovedanih poživil. Mednarodna atletska zveza je lani Kenijo uvrstila na seznam držav, kjer so dopinške prakse še posebej očitne.