V SŠK pobudnikom referenduma o denacionalizaciji očitajo spodbujanje nestrpnosti do Cerkve

Ljubljana, 10. januarja - V Slovenski škofovski konferenci (SŠK) so prepričani, da ima pobuda stranke Zavezništvo za razpis posvetovalnega referenduma o postopkih denacionalizacije "namen zlorabiti proces denacionalizacije za pridobivanje kratkoročnih političnih koristi". Pobudnikom očitajo tudi posredno spodbujanje nestrpnosti do Cerkve in katoličanov v Sloveniji.