ZDA uspešno testirale roj dronov

Washington, 10. januarja - Ameriška vojska je izvedla uspešen test roja 103 mikrodronov, so v ponedeljek sporočili iz Pentagona. Test do zdaj največjega roja dronov so izvedli oktobra lani v Kaliforniji. 103 letalnike Perdix, ki merijo približno 16 centimetrov, so spustili s treh bojnih letal F/A-18 super hornet.