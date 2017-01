Pri delu z zasvojenimi povezovanje ključnega pomena

Ljubljana, 10. januarja - Na posvetu Delo z zasvojenimi - moč multidisciplinarnega sodelovanja, ki sta ga pripravila Center za socialno delo Kranj in društvo Žarek upanja, so udeleženci iskali stične točke posameznih sistemov, ki so vključeni v delo z zasvojenimi. Pri njihovem delu je sodelovanje med različnimi področji namreč ključnega pomena, so izpostavili sodelujoči.