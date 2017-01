Umar: Rast zasebne potrošnje se bo še nadaljevala

Ljubljana, 10. januarja - Zasebna potrošnja v zadnjem letu vidneje okreva in pomembno prispeva h gospodarski rasti. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) opaža rast predvsem pri nakupih tistih dobrin, ki so v krizi najbolj zastali, ti pozitivni trendi pa se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih četrtletjih.