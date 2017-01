Angelina Jolie in Brad Pitt bosta nadaljevala ločitev za zaprtimi vrati

Los Angeles, 10. januarja - Ameriška igralca Angelina Jolie in Brad Pitt sta danes sporočila, da bosta nadaljevala ločitvene postopke in postopke glede dodeljevanja skrbništva nad otroci za zaprtimi vrati. Ločitveni postopki bodo ostali zasebne narave, saj želita s tem zaščiti svoje otroke, so poročali ameriški mediji.