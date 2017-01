Roparja bencinskega servisa na Ravbarkomandi policisti že prijeli

Koper, 10. januarja - Na bencinski servis na Ravbarkomandi proti Ljubljani je v zgodnjih jutranjih urah pripeljal moški, ki je v roki držal nož in na blagajni od zaposlene zahteval denar. Ta mu je izročila denar, storilec pa je zatem pobegnil. Policisti so moškega že prijeli, so sporočili s Policijske uprave Koper.