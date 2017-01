V 11 mesecih lani 6,3-odstotna rast industrijske proizvodnje

Ljubljana, 10. januarja - Industrijska aktivnost v Sloveniji se je v obdobju od januarja do novembra 2016 glede na enako obdobje leto prej zvišala za 6,3 odstotka. Za nekaj manj so se zvišali prihodki od prodaje, in sicer za 5,5 odstotka, najbolj v predelovalnih dejavnostih. Nadaljuje se tudi trend zviševanja zalog, ugotavlja statistični urad.