Slovenski odbojkarski derbi tudi v pokalu CEV

Ljubljana, 10. januarja - V drugem krogu odbojkarskega pokala CEV se bosta v sredo ob 18. uri v mariborski dvorani Lukna pomerili najboljši slovenski ženski ekipi, Nova KBM Branik in Calcit Volleyball. Pred mesecem dni so v 1. DOL s 3:1 slavile Mariborčanke, ki so tokrat v rahli prednosti, Ljubljančanke pa se bodo prvič predstavile z novim trenerjem Nicolo Negrom.