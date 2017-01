Vreme: Oblačno, občasno bo naletaval sneg

Ljubljana, 10. januarja - Danes bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo oblačno, ponekod bo občasno naletaval sneg. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldne se bo od vzhoda začela oblačnost trgati. Najvišje dnevne temperature bodo od -7 do -4, na Primorskem do okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.