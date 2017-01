Francozi in Brazilci odpirajo rokometno svetovno prvenstvo

Pariz, 11. januarja - Francija bo od danes do 29. januarja gostila najboljše rokometaše na svetu, uvodno tekmo pa bodo drevi ob 20.45 v Parizu odigrali gostitelji prvenstva in Brazilci. Na svetovnem prvenstvu bo osmič nastopila tudi Slovenija, ki se bo v skupinskem delu v Metzu pomerila z Angolo, Islandijo, Makedonijo, Tunizijo in Španijo.