Cene nafte še malenkost nižje

Singapur, 10. januarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po obsežnih ponedeljkovih občutnih padcih še nekoliko znižale. Trgovci s črnim zlatom ostajajo osredotočeni na vprašanje dogovorjenega zmanjšanja proizvodnje nafte, pri čemer obstaja dvom, da bo do tega res prišlo. Podatki namreč kažejo, da je prišlo do okrepitve proizvodnje tako v Iraku kot v ZDA.